Ситуацию с бешенством у животных в Кировоградской области определили как сложную

“Ситуация по бешенству животных характеризуется как сложная, но контролируемая благодаря мерам, направленным на недопущение заболевания животных. Госпродпотребслужба области уделяет особое внимание профилактике и ликвидации заболевания животных бешенством в населенных пунктах”, — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала года в Кировоградской области зафиксировано 37 случаев заболеваний бешенством среди животных: 5 случаев — у собак, шестой крупного рогатого скота, второй мелкого рогатого скота, двенадцатого котов и 12 случаев заражения лисиц.

Напомним, карантин объявили в Житомире через зарегистрирован случай бешенства у лисы.