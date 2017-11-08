Ситуацию с бешенством у животных в Кировоградской области определили как сложную
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ситуация относительно бешенства животных в Кировоградской области характеризуется как сложная, но контролируемая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.
“Ситуация по бешенству животных характеризуется как сложная, но контролируемая благодаря мерам, направленным на недопущение заболевания животных. Госпродпотребслужба области уделяет особое внимание профилактике и ликвидации заболевания животных бешенством в населенных пунктах”, — сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что с начала года в Кировоградской области зафиксировано 37 случаев заболеваний бешенством среди животных: 5 случаев — у собак, шестой крупного рогатого скота, второй мелкого рогатого скота, двенадцатого котов и 12 случаев заражения лисиц.
Напомним, карантин объявили в Житомире через зарегистрирован случай бешенства у лисы.