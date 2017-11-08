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Ситуацию с бешенством у животных в Кировоградской области определили как сложную

Ситуацию с бешенством у животных в Кировоградской области определили как сложную

Киев  •  УНН

 • 17606 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ситуация относительно бешенства животных в Кировоградской области характеризуется как сложная, но контролируемая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

“Ситуация по бешенству животных характеризуется как сложная, но контролируемая благодаря мерам, направленным на недопущение заболевания животных. Госпродпотребслужба области уделяет особое внимание профилактике и ликвидации заболевания животных бешенством в населенных пунктах”, — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала года в Кировоградской области зафиксировано 37 случаев заболеваний бешенством среди животных: 5 случаев — у собак, шестой крупного рогатого скота, второй мелкого рогатого скота, двенадцатого котов и 12 случаев заражения лисиц.

Напомним, карантин объявили в Житомире через зарегистрирован случай бешенства у лисы.

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