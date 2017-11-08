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Ситуацію щодо сказу тварин на Кіровоградщині визначили як складну

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ситуація щодо сказу тварин на Кіровоградщині характеризується як складна, але контрольована. Про це повідомила прес-служба ГУ Держспоживслужби в Кіровоградській області, передає УНН.

“Ситуація щодо сказу тварин характеризується як складна, але контрольована завдяки заходам, спрямованим на недопущення захворювання тварин. Держпродспоживслужба області приділяє особливу увагу профілактиці і ліквідації захворювання тварин на сказ у населених пунктах”, — повідомили в прес-службі.

Також зазначається, що з початку року в Кіровоградській області зафіксовано 37 випадків захворювань на сказ серед тварин: 5 випадків — у собак, 6 — у великої рогатої худоби, 2 — у дрібної рогатої худоби, 12 — у котів та 12 випадків зараження лисиць.

Нагадаємо, карантинні обмеження оголосили у Житомирі через зареєстрований випадок сказу у лисиці.

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