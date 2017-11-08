Ситуацію щодо сказу тварин на Кіровоградщині визначили як складну

“Ситуація щодо сказу тварин характеризується як складна, але контрольована завдяки заходам, спрямованим на недопущення захворювання тварин. Держпродспоживслужба області приділяє особливу увагу профілактиці і ліквідації захворювання тварин на сказ у населених пунктах”, — повідомили в прес-службі.

Також зазначається, що з початку року в Кіровоградській області зафіксовано 37 випадків захворювань на сказ серед тварин: 5 випадків — у собак, 6 — у великої рогатої худоби, 2 — у дрібної рогатої худоби, 12 — у котів та 12 випадків зараження лисиць.

Нагадаємо, карантинні обмеження оголосили у Житомирі через зареєстрований випадок сказу у лисиці.