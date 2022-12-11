Ситуация со светом: Зеленский назвал регион, где больше всего отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Одесская область имеет больше отключений света среди всех регионов Украины. Об этом во время вечернего обращения сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
В настоящее время продолжаются восстановительные работы на всей территории Украины, но больше всего страдает Одесская область. Лишь вчера в регионе без света было 1,5 млн. пользователей, на сегодня цифру уменьшили до 300 тысяч.
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“Делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений”, — сказал Гарант.
Рейтинг отключений также пополняют Киев и область, Львовская, Винницкая, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумская и Днепропетровская области.
“Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества”, — добавил Зеленский.
Напомним
Энергетики работают над формулой, где каждая область будет получать равное по времени количество электроэнергии.