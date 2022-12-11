Ситуація зі світлом: Зеленський назвав регіон, де найбільше відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Одеська область має найбільше відключень світла серед усіх регіонів України. Про це під час вечірнього звернення повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.
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Наразі тривають відновлювальні роботи на усій території України, але найбільше страждає Одеська область. Лише вчора у регіоні без світла були 1,5 млн користувачів, на сьогодні цифру зменшили до 300 тисяч.
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“Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень”, — сказав Гарант.
Рейтинг відключень також поповняють Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина.
“Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Енергетики працюють над формулою, де кожна область отримуватиме рівну за часом кількість електроенергії.