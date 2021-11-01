Ситуация с кислородом в одесских больницах критическая - мэрия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В одесских больницах сложилась критическая ситуация с медицинским кислородом для больных коронавирусом. Об этом во время дистанционного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Левон Никогосян, пишет УНН.
По словам чиновника, повышенное потребление кислорода происходит в силу увеличения числа тяжелобольных из-за волны заболеваний новым вариантом коронавируса. Держать таких людей на кислородных концентраторах невозможно.
На данный момент кислород поступает в город из других регионов. 1 ноября транспорт с кислородными баллонами выехал в Одессу из Донецкой области. Но к вечеру он может не успеть прибыть, а собственные запасы к этому времени полностью закончатся, заявил первый заместитель мэра Михаил Кучук.
По данным мэрии, ковидные места в больницах областного центра загружены почти на 80%. На сегодняшний день из 1 тысячи 103 госпитализированных 741 пациент переносит болезнь в тяжелой форме и нуждается в кислороде.