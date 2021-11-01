Ситуация с кислородом в одесских больницах критическая - мэрия

По словам чиновника, повышенное потребление кислорода происходит в силу увеличения числа тяжелобольных из-за волны заболеваний новым вариантом коронавируса. Держать таких людей на кислородных концентраторах невозможно.

На данный момент кислород поступает в город из других регионов. 1 ноября транспорт с кислородными баллонами выехал в Одессу из Донецкой области. Но к вечеру он может не успеть прибыть, а собственные запасы к этому времени полностью закончатся, заявил первый заместитель мэра Михаил Кучук.

По данным мэрии, ковидные места в больницах областного центра загружены почти на 80%. На сегодняшний день из 1 тысячи 103 госпитализированных 741 пациент переносит болезнь в тяжелой форме и нуждается в кислороде.