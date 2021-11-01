Ситуація з киснем в одеських лікарнях критична - мерія

За словами чиновника, підвищене споживання кисню відбувається в силу збільшення кількості тяжкохворих через хвилю захворювань новим варіантом коронавірусу. Тримати таких людей на кисневих концентраторах неможливо.

Наразі кисень надходить в місто з інших регіонів. 1 листопада транспорт з кисневими балонами виїхав до Одеси з Донецької області. Але до вечора він може не встигнути прибути, а власні запаси до цього часу повністю закінчаться, заявив перший заступник мера Михайло Кучук.

За даними мерії, ковідні місця в лікарнях обласного центру завантажені майже на 80%. На сьогодні з 1 тисячі 103 госпіталізованих 741 пацієнт переносить хворобу у тяжкій формі і потребує кисню.