Ситуація з киснем в одеських лікарнях критична - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В одеських лікарнях виникла критична ситуація з медичним киснем для хворих коронавірусом. Про це під час дистанційного засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міської ради повідомив виконувач обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, пише УНН.
За словами чиновника, підвищене споживання кисню відбувається в силу збільшення кількості тяжкохворих через хвилю захворювань новим варіантом коронавірусу. Тримати таких людей на кисневих концентраторах неможливо.
Наразі кисень надходить в місто з інших регіонів. 1 листопада транспорт з кисневими балонами виїхав до Одеси з Донецької області. Але до вечора він може не встигнути прибути, а власні запаси до цього часу повністю закінчаться, заявив перший заступник мера Михайло Кучук.
За даними мерії, ковідні місця в лікарнях обласного центру завантажені майже на 80%. На сьогодні з 1 тисячі 103 госпіталізованих 741 пацієнт переносить хворобу у тяжкій формі і потребує кисню.