Ситуация в зоне АТО: боевики за день 61 раз обстреляли украинские позиции

Горячее - 32 обстрелы, было на Мариупольском направлении. 45 снарядов вражеской артиллерии 122 калибра накрыли позиции в населенном пункте Павлополь. Маринка, Красногоровка, Лопаскино Водяное и Новотроицкое страдали от минометного и гранатометного огонь. По Широкино и Старогнатовке противник вел огонь из пулеметов крупного калибра. Вражеская бронетехника была задействована в Широкино, Старогнатовке и Марьинке. Трижды зафиксировано снайперскую активность вблизи Маринкы и Гнутово.



Украинские войска успешно отбили нападение враждебной ДРГ, которая вчера после полуночи атаковала огневые позиции опорных пунктов защитников Старогнатовка. Потерь среди личного состава украинских защитников нет.



На Донецком направлении российские оккупационные войска по Луганскому и Майорску выпустили два десятка снарядов из тяжелой артиллерии 122 мм калибра. Горячее было на участке Красногоровка-Авдеевка, здесь враг неоднократно открывал огонь по нашим позициям из минометов разного калибра, зафиксировано прилет около полусотни мин. Неспокойно было в Светлодарске, Луганском и Троицком, где противник применил гранатометы. В районе Красногоровки и Луганского враг привел БМП.



На Луганщине враг открывал огонь из гранатометов по позициям в Лопаскино. По нашим опорным пунктах в районе Желтого и Попасной противник вел по большей части неприцельный огонь.



По всей линии фронта существенно увеличилось количество полетов беспилотных летательных аппаратов. За последние сутки зафиксировано 6 случаев ведения противником аэроразведки.