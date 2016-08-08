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15 марта, 19:03 • 116533 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170815 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140645 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132906 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114257 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106335 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102079 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137001 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132670 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Ситуация в зоне АТО: боевики за день 61 раз обстреляли украинские позиции

Ситуация в зоне АТО: боевики за день 61 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 6403 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям сил АТО, в том числе с запрещенной минскими соглашениями тяжелой артиллерии. В общем враг 61 раз совершил обстрелы позиций ВС Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Горячее - 32 обстрелы, было на Мариупольском направлении. 45 снарядов вражеской артиллерии 122 калибра накрыли позиции в населенном пункте Павлополь. Маринка, Красногоровка, Лопаскино Водяное и Новотроицкое страдали от минометного и гранатометного огонь. По Широкино и Старогнатовке противник вел огонь из пулеметов крупного калибра. Вражеская бронетехника была задействована в Широкино, Старогнатовке и Марьинке. Трижды зафиксировано снайперскую активность вблизи Маринкы и Гнутово.

Украинские войска успешно отбили нападение враждебной ДРГ, которая вчера после полуночи атаковала огневые позиции опорных пунктов защитников Старогнатовка. Потерь среди личного состава украинских защитников нет.

На Донецком направлении российские оккупационные войска по Луганскому и Майорску выпустили два десятка снарядов из тяжелой артиллерии 122 мм калибра. Горячее было на участке Красногоровка-Авдеевка, здесь враг неоднократно открывал огонь по нашим позициям из минометов разного калибра, зафиксировано прилет около полусотни мин. Неспокойно было в Светлодарске, Луганском и Троицком, где противник применил гранатометы. В районе Красногоровки и Луганского враг привел БМП.

На Луганщине враг открывал огонь из гранатометов по позициям в Лопаскино. По нашим опорным пунктах в районе Желтого и Попасной противник вел по большей части неприцельный огонь.

По всей линии фронта существенно увеличилось количество полетов беспилотных летательных аппаратов. За последние сутки зафиксировано 6 случаев ведения противником аэроразведки.

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