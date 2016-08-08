Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 61 раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі з забороненої Мінськими угодами важкої артилерії. Загалом ворог 61 раз здійснив обстріли позицій ЗС України, передає УНН з посилання на прес-центр штабу АТО.
Найгарячіше — 32 обстріли, було на Маріупольському напрямку. 45 снарядів ворожої артилерії 122 калібру накрили позиції у населеному пункті Павлопіль. Марїнка, Красногорівка, Лопаскине Водяне та Новотроїцьке потерпали від мінометного та гранатометного вогоню. По Широкиному та Старогнатівці супротивник вів вогонь з кулеметів великого калібру. Ворожа бронетехніка задіяна у Широкиному, Старогнатівці та Мар’їнці. Тричі зафіксовано снайперську активність поблизу Марїнки та Гнутового.
Українські війська успішно відбили напад ворожої ДРГ, яка вчора після опівночі атакувала вогневі позиції опорних пунктів захисників Старогнатівки. Втрат серед особового складу українських захисників немає.
На Донецькому напрямку російські окупаційні війська по Луганському та Майорську випустили два десятки снарядів з важкої артилерії 122 мм калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка, тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру, зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарську, Луганському та Троїцькому, де противник застосував гранатомети. В районі Красногорівки та Луганського ворог задіяв БМП.
На Луганщині ворог відкривав вогонь з гранатометів по позиціям у Лопаскиному. По наших опорних пунктах в районі Жовтого та Попасної супротивник вів здебільшого неприцільний вогонь.
По всій лінії фронту суттєво збільшилась кількість польотів безпілотних літальних апаратів. За останню добу зафіксовано 6 випадків ведення противником аеророзвідки.