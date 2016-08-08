Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 61 раз обстріляли українські позиції

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 6774 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 16355 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 24168 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 38968 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 67681 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 79351 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 147320 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207315 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193832 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213315 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
59 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 13824 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 14851 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 11178 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 12188 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 14946 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 10787 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 24168 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 494675 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 327832 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 389628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 2284 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 128370 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 187673 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 130140 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 164546 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 61 раз обстріляли українські позиції

Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 61 раз обстріляли українські позиції

Київ • УНН

 • 6403 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі з забороненої Мінськими угодами важкої артилерії. Загалом ворог 61 раз здійснив обстріли позицій ЗС України, передає УНН з посилання на прес-центр штабу АТО.

Найгарячіше — 32 обстріли, було на Маріупольському напрямку. 45 снарядів ворожої артилерії 122 калібру накрили позиції у населеному пункті Павлопіль. Марїнка, Красногорівка, Лопаскине Водяне та Новотроїцьке потерпали від мінометного та гранатометного вогоню. По Широкиному та Старогнатівці супротивник вів вогонь з кулеметів великого калібру. Ворожа бронетехніка задіяна у Широкиному, Старогнатівці та Мар’їнці. Тричі зафіксовано снайперську активність поблизу Марїнки та Гнутового.

Українські війська успішно відбили напад ворожої ДРГ, яка вчора після опівночі атакувала вогневі позиції опорних пунктів захисників Старогнатівки. Втрат серед особового складу українських захисників немає.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська по Луганському та Майорську випустили два десятки снарядів з важкої артилерії 122 мм калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка, тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру, зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарську, Луганському та Троїцькому, де противник застосував гранатомети. В районі Красногорівки та Луганського ворог задіяв БМП.

На Луганщині ворог відкривав вогонь з гранатометів по позиціям у Лопаскиному. По наших опорних пунктах в районі Жовтого та Попасної супротивник вів здебільшого неприцільний вогонь.

По всій лінії фронту суттєво збільшилась кількість польотів безпілотних літальних апаратів. За останню добу зафіксовано 6 випадків ведення противником аеророзвідки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40