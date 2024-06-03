Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины является сложной. Не хватает мощностей, не хватает сетевого потенциала, чтобы обеспечивать всех потребителей достаточным количеством электроэнергии в течение всех суток. Поэтому будут применяться графики плановых отключений, а порой и аварийных по всей Украине. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Ситуация в энергосистеме сегодня является сложной, стабильной, но сложной. Мы стараемся покрывать потребности наших потребителей, но, к сожалению, и собственной генерации через повреждения, в том числе систем передачи электроэнергии, и (через – ред.) плановые ремонты, внеплановые ремонты, нам не хватает мощностей и не хватает сетевого потенциала, чтобы обеспечивать всех потребителей достаточным количеством электроэнергии в течение всех суток, поэтому будут применяться графики плановых отключений, временем и графики аварийных отключений по всей территории Украины", - рассказала Гринчук.

Она отметила, что продолжается ремонтная кампания и кампания по восстановлению, однако враг не оставляет намерений разрушения энергетической системы.

"Мы не должны забывать, что летний период традиционно является основным по техническому обслуживанию оборудования и этот этап невозможно отменить, потому что мы все должны понимать, что без технического обслуживания энергообъектов мы не сможем обеспечить их стабильную работу зимой, когда отключения будут более "болезненными" для всех украинцев. Поэтому сейчас мы должны жить в условиях, когда мы и техническое обслуживание проводим, и восстанавливаем то, что повреждается постоянно атаками россиян, поэтому ситуация на сегодня такая", - отметила Гринчук.

Дополнение

Гринчук сообщала, что дополнительные средства, которые получат энергетики путем повышения тарифа на электроэнергию для населения до 4,32 грн за кВт-ч, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.

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