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Ситуація в енергосистемі є складною – Міненерго

Ситуація в енергосистемі є складною – Міненерго

Київ • УНН

 • 29080 перегляди

У Міненерго зауважили, що продовжується ремонтна кампанія й кампанія з відновлення, однак ворог не полишає намірів руйнування енергетичної системи.

Ситуація в енергосистемі України є складною. Не вистачає потужностей, не вистачає мережевого потенціалу, щоб забезпечувати всіх споживачів достатньою кількістю електроенергії протягом всієї доби. Тому будуть застосовуватися графіки планових відключень, а часом й аварійних по всій Україні. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

"Ситуація в енергосистемі сьогодні є складною, стабільною, але складною. Ми намагаємося покривати потреби наших споживачів, але, на жаль, і власної генерації через пошкодження, в тому числі систем передачі електроенергії, і (через – ред.) планові ремонти, позапланові ремонти, нам не вистачає потужностей й не вистачає мережевого потенціалу, щоб забезпечувати всіх споживачів достатньою кількістю електроенергії протягом всієї доби, тому будуть застосовуватися графіки планових відключень, часом і графіки аварійних відключень по всій території України", - розповіла Гринчук.

Вона зазначила, що продовжується ремонтна кампанія й кампанія з відновлення, однак  ворог не полишає намірів руйнування енергетичної системи.

"Ми не повинні забувати, що літній період традиційно є основним по технічному обслуговуванню обладнання й цей етап неможливо скасувати, тому що ми всі маємо розуміти, що без технічного обслуговування енергооб'єктів ми не зможемо забезпечити їх стабільну роботу взимку, коли відключення будуть більш "болючими" для всіх українців. Тому зараз ми маємо жити в умовах, коли ми й технічне обслуговування проводимо, і відновлюємо те, що пошкоджується постійно атаками росіян, тому ситуація на сьогодні така", - зазначила Гринчук.

Доповнення

Гринчук повідомляла, що додаткові кошти, які отримають енергетики шляхом підвищення тарифу на електроенергію для населення до 4,32 грн за кВт-год, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення - Міненерго 31.05.24, 17:13 • 23993 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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