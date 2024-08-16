Ситуация в Черном море коренным образом не изменилась - Плетенчук
Киев • УНН
В Черном море ситуация остается стабильной, наблюдается только одна российская подводная лодка. Надводных кораблей рф в Черном и Азовском морях нет, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
В Черном море ситуация остается стабильной, там пока наблюдается только одна российская подводная лодка, а надводных кораблей нет. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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Плетенчук говорит, что отсутствие российских кораблей в Азовском море уже стало нормой.
Ситуация в Черном море стабильная, там находится одна подводная лодка, надводных кораблей мы не наблюдаем. Не могу сказать, что ситуация как-то в корне меняется или есть какие-то новые вызовы
Напомним
Ранее сообщалось, что в Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - два корабля, один из которых несет до 16 ракет "Калибр". В Азовском море вражеских кораблей нет.
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