Ситуация в Черном море коренным образом не изменилась - Плетенчук

В Черном море ситуация остается стабильной, там пока наблюдается только одна российская подводная лодка, а надводных кораблей нет. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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Плетенчук говорит, что отсутствие российских кораблей в Азовском море уже стало нормой.

Ситуация в Черном море стабильная, там находится одна подводная лодка, надводных кораблей мы не наблюдаем. Не могу сказать, что ситуация как-то в корне меняется или есть какие-то новые вызовы - говорит он.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - два корабля, один из которых несет до 16 ракет "Калибр". В Азовском море вражеских кораблей нет.

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