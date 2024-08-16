Ситуация в Черном море коренным образом не изменилась - Плетенчук

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  101485 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  59342 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  112470 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  93335 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  49358 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  112470 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  109620 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  163280 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  151601 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  171783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  27484 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  101481 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  117227 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  112994 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  104769 просмотра
Актуальное
Ситуация в Черном море коренным образом не изменилась - Плетенчук

Ситуация в Черном море коренным образом не изменилась - Плетенчук

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 11:50  •  13606 просмотра

Read in English

В Черном море ситуация остается стабильной, наблюдается только одна российская подводная лодка. Надводных кораблей рф в Черном и Азовском морях нет, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В Черном море ситуация остается стабильной, там пока наблюдается только одна российская подводная лодка, а надводных кораблей нет. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук  в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Плетенчук говорит, что отсутствие российских кораблей в Азовском море уже стало нормой.

Ситуация в Черном море стабильная, там находится одна подводная лодка, надводных кораблей мы не наблюдаем. Не могу сказать, что ситуация как-то в корне меняется или есть какие-то новые вызовы

- говорит он.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - два корабля, один из которых несет до 16 ракет "Калибр". В Азовском море вражеских кораблей нет.

ЗСУ ліквідували одну з газових вишок у Чорному морі, яку росіяни використовували для розвідки 10 августа 2024, 12:11 • 34296 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  41575 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  68253 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  82161 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  64698 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  109620 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  108652 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  114127 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113082 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
15 августа 2024, 10:19  •  106064 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
15 августа 2024, 10:16  •  151601 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Популярные

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  49358 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  93335 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  112470 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  59342 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  101485 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  112470 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  109620 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  163280 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  151601 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  171783 просмотра

Война

ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

  •  0 просмотра
Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

  •  2384 просмотра
На Харьковщине спустя 4 дня удалось ликвидировать масштабный лесной пожар

На Харьковщине спустя 4 дня удалось ликвидировать масштабный лесной пожар

  •  1991 просмотра
В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

  •  10888 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  18051 просмотра

политика

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь

  •  0 просмотра
Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

  •  2384 просмотра
Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса

Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса

  •  1770 просмотра
Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

  •  7694 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  18051 просмотра

Война

ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

  •  0 просмотра
Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

  •  2384 просмотра
На Харьковщине спустя 4 дня удалось ликвидировать масштабный лесной пожар

На Харьковщине спустя 4 дня удалось ликвидировать масштабный лесной пожар

  •  1991 просмотра
В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

  •  10888 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  18051 просмотра

политика

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь

  •  0 просмотра
Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

Реакция рф на события на Курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

  •  2384 просмотра
Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса

Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса

  •  1770 просмотра
Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

  •  7694 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  18051 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  56471 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  54389 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  101068 просмотра

Экономика

Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

  •  21618 просмотра
Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

  •  23252 просмотра
Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

  •  13007 просмотра
Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

  •  17946 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  33269 просмотра

Киев

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  15094 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  18319 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  59312 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  41855 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  41927 просмотра