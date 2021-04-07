Ситуация в Армении: женщины с требованием отставки Пашиняна попытались штурмовать правительство, произошли столкновения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Полиция Армении в среду в полдень начала задержания женщин — членов оппозиционного движения “Вето”, которые устроили акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслировали местные СМИ, пишет УНН.

Детали

“Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги”, — скандировали участницы акции протеста и начали забрасывать здание кабмина яйцами, после чего и начались задержания.

В настоящее время ситуация остается напряженной, активисты пытаются пробиться в здание правительства, забрасывают его яйцами и пакетами с красной краской. Задержания продолжаются, на место прибыл специальный отряд полиции “Красные береты”. Пресс-служба полиции пока не сообщает число задержанных.

Столкновения женщин с полицией в Ереване:

Контекст

7 апреля в Армении отмечается День материнства и красоты, к которому женщины приурочили свою акцию.

В Армении протесты против Пашиняна и его правительства не прекращаются с 9 ноября прошлого года, когда он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал трехстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое положило конец боевым действиям в регионе, начавшимся 27 сентября. Оппозиция возложила на премьера ответственность за исход этих событий.

Для решения внутриполитического кризиса Пашинян объявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, однако часть его противников по-прежнему требуют немедленной отставки премьера и его кабинета, а также назначения временного правительства.

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