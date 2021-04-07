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Ситуація у Вірменії: жінки з вимогою відставки Пашиняна спробували штурмувати уряд, сталися сутички

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Поліція Вірменії в середу опівдні почала затримання жінок — учасниць опозиційного руху “Вето”, які влаштували акцію протесту біля будівлі уряду з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Акцію протесту транслювали місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

“Відкрийте двері, ми повинні увійти в будівлю і прибрати звідти протурецьких уряд, який здав наші землі і погубив тисячі наших хлопців. Відійдіть з дороги”, — скандували учасниці акції протесту і почали закидати будівлю кабміну яйцями, після чого і почалися затримання.

В даний час ситуація залишається напруженою, активістки намагаються пробитися до будівлі уряду, закидають його яйцями та пакетами з червоною фарбою. Затримання тривають, на місце прибув спеціальний загін поліції “Червоні берети”. Пресслужба поліції поки не повідомляє число затриманих.

Зіткнення жінок з поліцією в Єревані:

Контекст

7 квітня в Вірменії відзначається День материнства і краси, до якого жінки приурочили свою акцію.

У Вірменії протести проти Пашиняна і його уряду не припиняються з 9 листопада минулого року, коли він разом з президентом РФ Володимиром Путіним і главою Азербайджану Ільхамом Алієвим підписав тристоронню заяву про припинення військових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху, яка поклала край бойовим діям в регіоні, які розпочалися 27 вересня. Опозиція поклала на прем’єра відповідальність за результат цих подій.

Для вирішення внутрішньополітичної кризи Пашинян оголосив, що 20 червня в країні відбудуться позачергові парламентські вибори, однак частина його противників як і раніше вимагають негайної відставки прем’єра і його кабінету, а також призначення тимчасового уряду.

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