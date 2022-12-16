Ситуация в Киеве сложная, графики сейчас не действуют – Yasno

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“Вечер. Обстрелы не прекращаются. Мы все искренне благодарны нашим Вооруженным Силам, что они оттачивают свое мастерство и защищают нас. Ситуация в Киеве сложная, хотя почти вся критическая инфраструктура — со светом. Свет есть частично и у населения. Ситуация обновляется каждую минуту. Поэтому ожидаем, что коллеги возобновят поставки уже в ближайшее время. Мы уже это проходили с вами и знаем, что первые 24 часа восстановления — всегда супер динамичны”, — подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что графики сейчас не действуют.

“Очень прошу не атаковать контакт-центры с вопросами „когда будет свет“. Это как операция в реанимации: перейдем к прогнозам и анализу после стабилизации состояния”, — добавил гендиректор Yasno.

Добавим

После массированной ракетной атаки в столице есть дефицит поставки электроэнергии и повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас — с водой и теплом. 40% — с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть.

Напомним

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.