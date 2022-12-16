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Ракетний удар рф по Києву: третина киян наразі – з водою та теплом, 40% – зі світлом

Ракетний удар рф по Києву: третина киян наразі – з водою та теплом, 40% – зі світлом

Київ • УНН

 • 531803 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Після масованої ракетної атаки у столиці є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є", - повідомив Кличко.

Деталі

За його словами, міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання.

У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні не курсуватимуть. Водночас, підземні станції працюють як укриття, додав Кличко.

Крім того, за даними міського голови, сьогодні в місті курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. У нас їх зараз більше 500.

"Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай", - резюмував він.

Доповнення

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

Українські Національні Новини

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