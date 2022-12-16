Ракетный удар рф по Киеву: треть киевлян сейчас – с водой и теплом, 40% – со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. После массированной ракетной атаки в столице есть дефицит поставки электроэнергии и повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас – с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Цитата
"После поражения нескольких объектов критической инфраструктуры столицы в городе есть дефицит поставки электроэнергии и повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас – с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть", – сообщил Кличко.
Детали
По его словам, городские службы работают, чтобы к утру вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения.
В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня не будут курсировать. В то же время подземные станции работают как укрытие, добавил Кличко.
Кроме того, по данным городского головы, сегодня в городе курсируют автобусы по постоянному графику, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным. У нас их сейчас больше 500.
"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, частично дублирующих маршруты метрополитена.
Частным перевозчикам Киева было поручено увеличить выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", - резюмировал он.
Дополнение
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.