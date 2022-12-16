Ситуація у Києві складна, графіки зараз не діють – Yasno
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Ситуація у Києві складна, хоча майже вся критична інфраструктура — зі світлом. Світло є частково і у населення. Очікується, що постачання відновиться вже найближчим часом. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
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“Вечір. Обстріли не припиняються. Ми всі щиро вдячні нашим Збройним Силам, що вони відточують свою майстерність і захищають нас. Ситуація у Києві складна, хоча майже вся критична інфраструктура — зі світлом. Світло є частково і у населення. Ситуація оновлюється кожну хвилину. Тому очікуємо, що колеги відновлять постачання вже найближчим часом. Ми вже це проходили з вами і знаємо, що перші 24 години відновлення — завжди супер динамічні”, — наголосив Коваленко.
Він також зазначив, що графіки зараз не діють.
“Дуже прошу не атакувати контакт-центри с запитаннями „коли буде світло“. Це як операція в реанімації: перейдемо до прогнозів та аналізу після стабілізації стану”, — додав гендиректор Yasno.
Додамо
Після масованої ракетної атаки у столиці є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Третина киян наразі — з водою та теплом. 40% — з енергопостачанням, хоча відключення енергії є.
Нагадаємо
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.