Ситуация в Херсоне: обстрелы жилых домов, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из Херсона, где сегодня вражеский снаряд попал в многоквартирные дома, сообщают об одном погибшем человеке и четырех пострадавших мирных жителях, а также одном госпитализированном военном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Херсонской ОГА.
Детали
Так, в городе Херсон:
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- 10 ч. 53 мин, попадание снаряда в многоквартирные дома. Горят дома по адресам вул. Тарле, 2, та вул. Тарле, 4, ул. Тарле, 4 - 1 погибший.
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- 10 ч. 50 мин., горение автомобиля горводоканала (ул. Адмирала Макарова, 201).
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- 11 ч. 03 мин. горят дома (перекресток улиц Тельмана и 5-западной).
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- 11 ч. 09 мин, горение квартиры двухэтажного дома. (ул. Нефтяников, 61).
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- 11 ч. 15 мин. горят дома (перекресток улиц Тельмана и 4-западной).
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По предварительным данным Департамента здоровья:
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- 4 - лица мирного населения пострадали:
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- 2 - лица находятся в КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского"
- 2-их человек - везут в Херсонскую городскую клиническую больницу имени А. И А. Тропиных
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- 1 - военный находится в областной больнице.
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Также указана ситуация по районам и громадам области.
Ранее
1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.