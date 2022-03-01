Ситуация в Херсоне: обстрелы жилых домов, есть погибший

КИЕВ. 1 марта. УНН. Из Херсона, где сегодня вражеский снаряд попал в многоквартирные дома, сообщают об одном погибшем человеке и четырех пострадавших мирных жителях, а также одном госпитализированном военном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Херсонской ОГА.