Ситуація у Херсоні: обстріли житлових будинків, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З Херсона, де сьогодні ворожий снаряд поцілив у багатоквартирні будинки, повідомляють про одну загиблу особу та чотирьох постраждалих мирних жителів, а також одного госпіталізованого військового. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Херсонської ОДА.
Деталі
Так, у місті Херсон:
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- 10 год. 53 хв., потрапляння снаряду в багатоквартирні будинки. Горять будинки за адресами вул. Тарле, 2, та вул. Тарле, 4, вул. Тарле, 4 – 1 загиблий.
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- 10 год. 50 хв., горіння автомобіля міськводоканалу (вул. Адмірала Макарова, 201).
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- 11 год. 03 хв., горять будинки (перехрестя вулиць Тельмана та 5-західної).
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- 11 год. 09 хв, горіння квартири двоповерхового будинку. (вул. Нафтовиків, 61).
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- 11 год. 15 хв., горять будинки (перехрестя вулиць Тельмана та 4-західної).
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За попередніми даними Департаменту здоров’я:
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- 4 - особи мирного населення постраждали:
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- 2 - особи знаходяться в КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського"
- 2-ох осіб - везуть до Херсонської міської клінічої лікарні імені А. і О. Тропіних
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- 1 - військовий знаходиться в обласній лікарні.
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Також вказана ситуація по районах і громадах області.
Раніше
1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.