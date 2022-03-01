Ситуація у Херсоні: обстріли житлових будинків, є загиблий

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 43243 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 75825 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 86832 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 89125 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 116221 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163485 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176447 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214477 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201418 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 188001 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 107321 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 44995 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 65749 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118017 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 163356 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 163356 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118017 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 262183 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 384249 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 638972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 4350 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88286 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126721 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152265 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173199 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ситуація у Херсоні: обстріли житлових будинків, є загиблий

Ситуація у Херсоні: обстріли житлових будинків, є загиблий

Київ • УНН

 • 384195 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. З Херсона, де сьогодні ворожий снаряд поцілив у багатоквартирні будинки, повідомляють про одну загиблу особу та чотирьох постраждалих мирних жителів, а також одного госпіталізованого військового. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Херсонської ОДА.

Деталі

Так, у місті Херсон:

  • 10 год. 53 хв., потрапляння снаряду в багатоквартирні будинки. Горять будинки за адресами вул. Тарле, 2, та вул. Тарле, 4, вул. Тарле, 4 – 1 загиблий.
  • 10 год. 50 хв., горіння автомобіля міськводоканалу (вул. Адмірала Макарова, 201).
  • 11 год. 03 хв., горять будинки (перехрестя вулиць Тельмана та 5-західної).
  • 11 год. 09 хв, горіння квартири двоповерхового будинку. (вул. Нафтовиків, 61).
  • 11 год. 15 хв., горять будинки (перехрестя вулиць Тельмана та 4-західної).

За попередніми даними Департаменту здоров’я:

  • 4 - особи мирного населення постраждали:
  • 2 - особи знаходяться в КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського"
  • 2-ох осіб - везуть до Херсонської міської клінічої лікарні імені А. і О. Тропіних
  • 1 - військовий знаходиться в обласній лікарні.

Також вказана ситуація по районах і громадах області.

Раніше

1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35