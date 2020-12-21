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Ситуация в Карабахе: в регионе нашли армянских солдат, пропавших 70 дней назад

Киев • УНН

 • 13807 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Нагорном Карабахе в результате поисков нашлись шестеро военнослужащих, пропавших более 70 дней назад. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, пишет УНН.

Ситуация в Карабахе: в регионе нашли армянских солдат, пропавших 70 дней назад

Пропавшие были обнаружены живыми на территории, перешедшей Азербайджану, усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям республики, российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

“Шесть военнослужащих срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, минутами ранее возвратились на родину, подарив всем нам радость в эти тяжелые дни”, — написал Арутюнян в Facebook.

Глава НКР поблагодарил в том числе президента России Владимира Путина, благодаря которому “продолжаются интенсивные работы по поиску пропавших без вести и, конечно же, возвращению тел погибших”, а также генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который командует российскими миротворцами в регионе.

Арутюнян опубликовал имена найденных военнослужащих, в списке — Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян и Руслан Туманян.

Министерство обороны НКР сообщало в середине декабря, что военные и российские миротворцы ищут пропавших военнослужащих в Гадрутском районе. По данным военного ведомства, оборвалась связь с личным составом нескольких опорных пунктов близ села Хцаберд. СМИ со ссылкой на родственницу одного из военных сообщали, что более сотни военнослужащих попали в плен под Хцабердом.

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