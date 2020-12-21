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Ситуація у Карабасі: у регіоні знайшли вірменських солдат, які зникли 70 днів тому

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Нагірному Карабасі в результаті пошуків знайшлися шестеро військовослужбовців, зниклих більше 70 днів тому. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араік Арутюнян, пише УНН.

Ситуація у Карабасі: у регіоні знайшли вірменських солдат, які зникли 70 днів тому

Зниклі були знайдені живими на території, яка перейшла Азербайджану, зусиллями Державної служби з надзвичайних ситуацій республіки, російських миротворців і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

“Шість військовослужбовців строкової служби, які більше 70 днів героїчно боролися в невідомості, хвилинами раніше повернулися на батьківщину, подарувавши всім нам радість в ці важкі дні”, — написав Арутюнян в Facebook.

Глава НКР подякував в тому числі президенту Росії Володимира Путіна, завдяки якому “тривають інтенсивні роботи з пошуку зниклих безвісти і, звичайно ж, повернення тіл загиблих”, а також генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову, який командує російськими миротворцями в регіоні.

Арутюнян опублікував імена знайдених військовослужбовців, в списку — Арсен Айвазян, Давід Саакян, Микола Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян і Руслан Туманян.

Міністерство оборони НКР повідомляло в середині грудня, що військові і російські миротворці шукають зниклих військовослужбовців в Гадрутському районі. За даними військового відомства, обірвався зв’язок з особовим складом декількох опорних пунктів поблизу села Хцаберд. ЗМІ з посиланням на родичку одного з військових повідомляли, що більше сотні військовослужбовців потрапили в полон під Хцабердом.

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