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Ситуация в Карабахе: протестующие заблокировали работу метро в Ереване и все центральные улицы

Киев  •  УНН

 • 13253 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Группа оппозиционных активистов во вторник после полудня по местному времени заблокировала движение поездов в ереванском метрополитене с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян, пишет УНН.

“В настоящий момент на станции метро „Горцаранаин“ проводится акция, из-за чего приостановлена нормальная работа всего метрополитена. Пока не знаем, когда метро будет нормально функционировать”, — отметила она.

Акции протеста проходят также в центре Еревана, в его окрестностях и во всех областях Армении, трансляции с мест событий ведут новостные порталы. В частности, в городе Арарат (60 км от Еревана) произошла стычка между сторонниками и противниками главы правительства, правоохранители арестовали нескольких активистов. Полиция также задержала представителя оппозиционной партии “Дашнакцутюн”, главу новостного блока телеканала “Еркир Медиа” Гегама Манукяна.

Оппозиционные активисты блокировали основные улицы и проспекты Еревана, в городе образовалась большая пробка.

“Армения без Никола, Никол должен уйти, Никол продал наши земли”, — скандировали участники акции протеста.

Закрытый метрополитен Еревана:

Ситуация на улицах Еревана:

Ранее в ходе прямого эфира на странице в Facebook представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян заявил, что 17 оппозиционных партий Армении начнут акции протеста, после того как в 12:00 (10:00 по киевскому времени) истек срок, в течение которого они требовали отставки Пашиняна.

“Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17:00 (15:00 по Киеву) вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения”, — сказал Сагателян, обращаясь к сторонникам.

Семнадцать оппозиционных партий, создавшие “Комитет за спасение родины”, устроили в субботу акцию протеста у правительственной дачи Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабмина, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиева совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

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