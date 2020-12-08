Ситуація у Карабасі: опозиція почала перекривати вулиці у Єревані з вимогою відставки Пашиняна, виникли сутички

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Опозиційні активісти у вівторок після полудня почали блокувати центральні вулиці Єревана — Маштоц, Абовян, Терян і інші — з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомляє УНН з посиланням на вірменські ЗМІ.

“Нікол повинен піти, Нікол зрадник!”, — скандують учасники акції протесту.

Раніше в ході прямого ефіру на сторінці в Facebook представник партії “Дашнакцутюн” Ішхан Сагателян заявив, що 17 опозиційних партій Вірменії почнуть акції протесту, після того як о 12:00 (10:00 за київським часом) закінчився термін, протягом якого вони вимагали відставки Пашиняна.

“Дорогі співвітчизники, як бачите, зараз вже 12:08, а Пашинян не подав у відставку. Починаючи з цієї секунди до 17:00 (15:00 за Києвом) ви вільно можете влаштовувати акції мирного громадянської непокори”, — сказав Сагателян, звертаючись до прихильників.

Звернення Ішхана Сагателяна:

Прямий ефір з Єревана:

17 опозиційних партій, що створили “Комітет за порятунок батьківщини”, влаштували у суботу акцію протесту біля урядової дачі Пашиняна, де в ультимативній формі вимагали від нього до 8 грудня скласти повноваження. Вони прийняли спільну заяву про висунення на посаду прем’єр-міністра колишнього глави кабміну, ексміністра оборони Вазгена Манукяна.

Опозиційні політики вважають, що підписана Ніколом Пашіняном 9 листопада з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим спільна заява про повне припинення військових дій в Нагірному Карабаху, по суті, стала капітуляцією. Опоненти чинного вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки. На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди.

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