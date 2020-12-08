Ситуація у Карабасі: протестувальники заблокували роботу метро у Єревані та усі центральні вулиці

ukru
03:38 • 25291 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 57149 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 102633 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 74827 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 104927 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 79207 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100434 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117531 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145058 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184475 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 25528 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 36686 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 37599 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 27243 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 33617 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 69194 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 314780 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 248348 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341955 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 335297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 67834 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111022 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111718 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108630 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122059 перегляди
Актуальне
Ситуація у Карабасі: протестувальники заблокували роботу метро у Єревані та усі центральні вулиці

Ситуація у Карабасі: протестувальники заблокували роботу метро у Єревані та усі центральні вулиці

Київ • УНН

 • 13259 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Група опозиційних активістів у вівторок після полудня за місцевим часом заблокувала рух поїздів в єреванському метрополітені з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомила журналістам прес-секретарка метрополітену Татев Хачатрян, пише УНН.

“На даний момент на станції метро „Горцаранаїн“ проводиться акція, через що припинена нормальна робота всього метрополітену. Поки не знаємо, коли метро буде нормально функціонувати”, — зазначила вона.

Акції протесту проходять також в центрі Єревана, в його околицях і в усіх областях Вірменії, трансляції з місць подій ведуть новинні портали. Зокрема, в місті Арарат (60 км від Єревана) сталася сутичка між прихильниками і противниками глави уряду, правоохоронці заарештували декількох активістів. Поліція також затримала представника опозиційної партії “Дашнакцутюн”, главу новинного блоку телеканалу “Еркір Медіа” Гегам Манукяна.

Опозиційні активісти блокували основні вулиці і проспекти Єревана, в місті утворився великий затор.

“Вірменія без Нікола, Нікол повинен піти, Нікол продав наші землі”, — скандували учасники акції протесту.

Закритий метрополітен Єревана:

Ситуація на вулицях Єревана:

Раніше в ході прямого ефіру на сторінці в Facebook представник партії “Дашнакцутюн” Ішхан Сагателян заявив, що 17 опозиційних партій Вірменії почнуть акції протесту, після того як о 12:00 (10:00 за київським часом) закінчився термін, протягом якого вони вимагали відставки Пашиняна.

“Дорогі співвітчизники, як бачите, зараз вже 12:08 а Пашинян не подав у відставку. Починаючи з цієї секунди до 17:00 (15:00 за Києвом) ви вільно можете влаштовувати акції мирної громадянської непокори”, — сказав Сагателян, звертаючись до прихильників.

Сімнадцять опозиційних партій, що створили “Комітет за порятунок батьківщини”, влаштували в суботу акцію протесту біля урядової дачі Пашиняна, де в ультимативній формі вимагали від нього до 8 грудня скласти повноваження. Вони прийняли спільну заяву про висунення на посаду прем’єр-міністра колишнього глави кабміну, ексміністра оборони Вазгена Манукяна.

Опозиційні політики вважають, що підписана Ніколом Пашіняном 9 листопада з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Азербайджану Ільхамом Алієва спільна заява про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі, по суті, стала капітуляцією. Опоненти чинного вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки. На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79