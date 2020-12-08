Ситуація у Карабасі: протестувальники заблокували роботу метро у Єревані та усі центральні вулиці

“На даний момент на станції метро „Горцаранаїн“ проводиться акція, через що припинена нормальна робота всього метрополітену. Поки не знаємо, коли метро буде нормально функціонувати”, — зазначила вона.

Акції протесту проходять також в центрі Єревана, в його околицях і в усіх областях Вірменії, трансляції з місць подій ведуть новинні портали. Зокрема, в місті Арарат (60 км від Єревана) сталася сутичка між прихильниками і противниками глави уряду, правоохоронці заарештували декількох активістів. Поліція також затримала представника опозиційної партії “Дашнакцутюн”, главу новинного блоку телеканалу “Еркір Медіа” Гегам Манукяна.

Опозиційні активісти блокували основні вулиці і проспекти Єревана, в місті утворився великий затор.

“Вірменія без Нікола, Нікол повинен піти, Нікол продав наші землі”, — скандували учасники акції протесту.

Закритий метрополітен Єревана:

Ситуація на вулицях Єревана:

Раніше в ході прямого ефіру на сторінці в Facebook представник партії “Дашнакцутюн” Ішхан Сагателян заявив, що 17 опозиційних партій Вірменії почнуть акції протесту, після того як о 12:00 (10:00 за київським часом) закінчився термін, протягом якого вони вимагали відставки Пашиняна.

“Дорогі співвітчизники, як бачите, зараз вже 12:08 а Пашинян не подав у відставку. Починаючи з цієї секунди до 17:00 (15:00 за Києвом) ви вільно можете влаштовувати акції мирної громадянської непокори”, — сказав Сагателян, звертаючись до прихильників.

Сімнадцять опозиційних партій, що створили “Комітет за порятунок батьківщини”, влаштували в суботу акцію протесту біля урядової дачі Пашиняна, де в ультимативній формі вимагали від нього до 8 грудня скласти повноваження. Вони прийняли спільну заяву про висунення на посаду прем’єр-міністра колишнього глави кабміну, ексміністра оборони Вазгена Манукяна.

Опозиційні політики вважають, що підписана Ніколом Пашіняном 9 листопада з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Азербайджану Ільхамом Алієва спільна заява про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі, по суті, стала капітуляцією. Опоненти чинного вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки. На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди.