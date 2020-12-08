Президент Армении обратился к Путину за помощью - на этот раз о демаркации границы с Азербайджаном
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Армении Армен Саркисян направил во вторник письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном во избежание возможной напряженности между Ереваном и Баку. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата Армении, пишет УНН.
“Президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации. Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий”, — отмечается в сообщении.
В своем письме Саркисян еще раз поблагодарил президента РФ за усилия, “которые привели к прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе и установлению режима прекращения огня, что помогло избежать новых жертв и трагедий”.
Ранее, президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь возвратить на родину военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане.