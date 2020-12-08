Президент Вірменії звернувся до Путіна за допомогою - цього разу щодо демаркації кордону з Азербайджаном

“Президент Вірменії відзначив, що, на жаль, все ще існує потенційна небезпека нових суперечок між сторонами в зв’язку з питанням демаркації. Беручи до уваги виняткову важливість і актуальність питання, президент Саркісян звернувся до президента Росії з проханням посприяти у завершенні процесу демаркації між Вірменією і Азербайджаном, щоб виключити подальшу напруженість і негативний розвиток подій”, — наголошується в повідомленні.

У своєму листі Саркісян ще раз подякував президенту РФ за зусилля, “які привели до припинення кровопролиття в Нагірному Карабасі і встановлення режиму припинення вогню, що допомогло уникнути нових жертв і трагедій”.

Раніше, президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти повернути на батьківщину військовополонених і заручників, які перебувають в Азербайджані.