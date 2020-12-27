Ситуация в Карабахе: премьер Армении заявил, что "все связанные с войной обстоятельства должны расследовать"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что все обстоятельства, связанные с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, должны быть расследованы. Об этом в воскресенье глава армянского кабмина заявил в интервью Общественному телевидению Армении, пишет УНН.
“Все ситуации, связанные с войной, должны быть расследованы, и причины поражения выяснены”, — заявил Пашинян.
Также глава армянского правительства заявил, комментируя протесты против него, что власти не будут заниматься фальсификациями на предстоящих выборах. “Власти не будут заниматься фальсификациями на внеочередных выборах. Мы проиграли выборы в двух крупных городах Армении Капане и Абовяне, при этом не использовали никакие рычаги. Если оппозиция сомневается, давайте обсудим изменения в избирательном кодексе, создадим соответствующие доверительные условия”, — сказал Никол Пашинян.
В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.