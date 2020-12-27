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Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії заявив, що "всі пов'язані з війною обставини мають розслідувати"

Київ • УНН

 • 19063 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що всі обставини, пов’язані з бойовими діями в Нагірному Карабасі, повинні бути розслідувані. Про це в неділю глава вірменського кабміну заявив в інтерв’ю Громадському телебаченню Вірменії, пише УНН.

Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії заявив, що "всі пов'язані з війною обставини мають розслідувати"

“Усі ситуації, пов’язані з війною, мають бути розслідувані, і причини поразки з’ясовані”, — заявив Пашинян.

Також глава вірменського уряду заявив, коментуючи протести проти нього, що влада не буде займатися фальсифікаціями на майбутніх виборах. “Влада не займатиметься фальсифікаціями на позачергових виборах. Ми програли вибори в двох великих містах Вірменії Капанв і Абовяні, при цьому не використовували ніякі важелі. Якщо опозиція сумнівається, давайте обговоримо зміни у виборчому кодексі, створимо відповідні довірчі умови”, — сказав Нікол Пашинян.

У Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР.

Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходить під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розміщуються російські миротворці.

Після введення російських миротворців ситуація в Карабасі стабілізувалася, зафіксований тільки один випадок порушення режиму припинення вогню. Десятки тисяч жителів Карабаху, що залишили свої будинки під час бойових дій, повернулися назад за допомогою миротворчого контингенту.

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