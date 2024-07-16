Ситуация со светом должна улучшится в ближайшие дни из-за спада жары

В Украине ожидается снижение температуры воздуха, что будет способствовать уменьшению нагрузки на энергосистему и улучшению ее стабильной работы. Об этом заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы. Как только они опустятся ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится - рассказал Слободян.

Напомним

Министр охраны окружающей природной среды Украины заявил, что аномальная жара в стране является следствием изменения климата, вызванного антропогенным воздействием на окружающую среду.

Между тем с начала июля в Киеве было установлено 10 температурных рекордов: максимальная температура достигала 35,9°C, а среднесуточная температура превышала климатическую норму на 8,3°C.

В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы