Ситуация со светом должна улучшится в ближайшие дни из-за спада жары

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госэнергонадзоре ожидают, что ситуация с электроэнергией в Украине улучшится со снижением температуры, что уменьшит нагрузку на энергосистему и обеспечит ее стабильную работу.

В Украине ожидается снижение температуры воздуха, что будет способствовать уменьшению нагрузки на энергосистему и улучшению ее стабильной работы. Об этом заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы. Как только они опустятся ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится

- рассказал Слободян.

Напомним

Министр охраны окружающей природной среды Украины заявил, что аномальная жара в стране является следствием изменения климата, вызванного антропогенным воздействием на окружающую среду.

Между тем с начала июля в Киеве было установлено 10 температурных рекордов: максимальная температура достигала 35,9°C, а среднесуточная температура превышала климатическую норму на 8,3°C.

В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы3 июня 2024, 14:27 • 19266 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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