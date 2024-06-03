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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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31 мая 2024, 15:53  •  172461 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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31 мая 2024, 12:59  •  163211 просмотра

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В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

В мае среднемесячная температура в Киеве составила + 16,3°C, что на 0,5°C выше климатической нормы, а количество осадков составило 23% от климатической нормы, что делает этот май восьмым по засушливости в столице с 1891 года.

Киев •   •  3403 просмотра
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%

С января по май 2024 года "Укрзализныця" перевезла 75,4 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика •   •  3779 просмотра
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%

Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

Процессы " национализации "имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабы, вызывая массовое возмущение среди людей, попавших под оккупацию, поскольку они не могут получить доступ к информации о том, какие объекты были включены в список" национализированного " имущества.

Война •   •  4661 просмотра
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.

Новости Мира •   •  3884 просмотра
В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

По иронии судьбы, машины вражеской радиолокационной станции стали целью ударных дронов сою операторы нанесли огневое поражение по Российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение спецназовцев.

Война •   •  6962 просмотра
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

россия угрожает Соединенным Штатам "серьезными последствиями" за то, что они позволили Украине нанести удар по российской территории американским оружием, призывая США серьезно отнестись к предупреждениям путина.

Война •   •  8107 просмотра
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

россияне усилили свою активность на Купянском направлении, осуществив 11 обстрелов украинских позиций, при этом столкновения продолжаются в районах Стельмаховки, Берестово и Тернова, в то время как украинские войска отражают атаки на других направлениях.

Война •   •  6511 просмотра
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с россией по проекту газопровода "Сила Сибири-2", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Новости Мира •   •  6387 просмотра
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.

Экономика •   •  8116 просмотра
Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

С 30 мая по 3 июня в Киеве проходил национальный отбор в национальную сборную Украины на Игры Непокоренных 2025, где 329 раненых военнослужащих и ветеранов соревновались в 9 адаптивных видах спорта, чтобы представить Украину на международных соревнованиях в Канаде.

спорт •   •  5917 просмотра
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025