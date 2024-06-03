Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления
В рф расширили персональные санкции против Великобритании
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"
Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025
Популярные
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Публикации
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы
В мае среднемесячная температура в Киеве составила + 16,3°C, что на 0,5°C выше климатической нормы, а количество осадков составило 23% от климатической нормы, что делает этот май восьмым по засушливости в столице с 1891 года.
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%
С января по май 2024 года "Укрзализныця" перевезла 75,4 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления
Процессы " национализации "имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабы, вызывая массовое возмущение среди людей, попавших под оккупацию, поскольку они не могут получить доступ к информации о том, какие объекты были включены в список" национализированного " имущества.
В рф расширили персональные санкции против Великобритании
Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"
По иронии судьбы, машины вражеской радиолокационной станции стали целью ударных дронов сою операторы нанесли огневое поражение по Российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение спецназовцев.
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием
россия угрожает Соединенным Штатам "серьезными последствиями" за то, что они позволили Украине нанести удар по российской территории американским оружием, призывая США серьезно отнестись к предупреждениям путина.
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб
россияне усилили свою активность на Купянском направлении, осуществив 11 обстрелов украинских позиций, при этом столкновения продолжаются в районах Стельмаховки, Берестово и Тернова, в то время как украинские войска отражают атаки на других направлениях.
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"
Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с россией по проекту газопровода "Сила Сибири-2", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году
Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025
С 30 мая по 3 июня в Киеве проходил национальный отбор в национальную сборную Украины на Игры Непокоренных 2025, где 329 раненых военнослужащих и ветеранов соревновались в 9 адаптивных видах спорта, чтобы представить Украину на международных соревнованиях в Канаде.