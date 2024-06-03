В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

Среднемесячная температура мая в Киеве составила +16,3°с, что выше климатической нормы на 0,5°с. Об этом заявили в метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

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Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 16,3°с, что выше климатической нормы на 0,5°С. Холоднее всего было 14 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до +2,9°С, а теплее всего-22 числа, когда максимальная температура повысилась до +28,0 - говорят специалисты.

Кроме того, в ЦГО отметили, что осадков на проспекте Науки выпало 15 мм или 23% климатической нормы.

Нынешний май в столице стал восьмым самым сухим в рейтинге осадков с 1891 года - говорят в геофизической обсерватории.

Напомним

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили , что метеорологическое лето пришло в Киев 18 мая, на неделю позже среднегодовой нормы.