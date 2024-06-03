Цьогоріч середньомісячна температура травня у Києві була вище за кліматичну норму
Київ • УНН
У травні середньомісячна температура в Києві склала + 16,3°C, що на 0,5°C вище кліматичної норми, а кількість опадів склала 23% від кліматичної норми, що робить цей Травень восьмим за посушливістю в столиці з 1891 року.
Середньомісячна температура травня у Києві склала +16,3°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С. Про це заявили у метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.
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Середньомісячна температура повітря травня у Києві склала 16,3°С, що вище кліматичної норми на 0,5°С. Найхолодніше було 14 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +2,9°С, а найтепліше – 22 числа, коли максимальна температура підвищилась до +28,0
Окрім того, у ЦГО відзначили, що опадів на проспекті Науки випало 15 мм або 23% кліматичної норми.
Цьогорічний травень у столиці став восьмим найсухішим у рейтингу опадів з 1891 року
Нагадаємо
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що метеорологічне літо прийшло до Києва 18 травня, на тиждень пізніше середньобагаторічної норми.