Ситуация с медициной критическая: в оккупированном Мариуполе растет количество больных гриппом и ОРВИ

В оккупированном Мариуполе ухудшается противоэпидемическая ситуация, медицина находится на критически низком уровне, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали

По словам псевдомера Мариуполя олега моргуна, в оккупированном городе ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

В связи с этим, в городе 50-я школа закрыта на карантин. При этом, в городе критическая ситуация с медициной. Из-за отсутствия в городе детских инфекционных отделений, детей с ОРВИ и инфекционными заболеваниями возят в Никольское или Донецк.

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Мариупольцы уже неоднократно жаловались на недостаток педиатров и большие очереди. Однако, оккупанты не реагируют на проблему, сообщили в городском совете.

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