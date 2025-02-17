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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 128956 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 167075 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 164793 просмотра

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15 февраля, 10:28 • 152884 просмотра

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Ситуация с медициной критическая: в оккупированном Мариуполе растет количество больных гриппом и ОРВИ

Ситуация с медициной критическая: в оккупированном Мариуполе растет количество больных гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 825 просмотра

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В оккупированном Мариуполе ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Из-за отсутствия детских инфекционных отделений больных детей вынуждены возить в Никольское или Донецк.

В оккупированном Мариуполе ухудшается противоэпидемическая ситуация, медицина находится на критически низком уровне, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали

По словам псевдомера Мариуполя олега моргуна, в оккупированном городе ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. 

В связи с этим, в городе 50-я школа закрыта на карантин. При этом, в городе критическая ситуация с медициной. Из-за отсутствия в городе детских инфекционных отделений, детей с ОРВИ и инфекционными заболеваниями возят в Никольское или Донецк.

В Мариуполе россия убила около 20 тыс. человек - Зеленский27.01.25, 19:42 • 28702 просмотра

Мариупольцы уже неоднократно жаловались на недостаток педиатров и большие очереди. Однако, оккупанты не реагируют на проблему, сообщили в городском совете.

Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции16.02.25, 16:48 • 34278 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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