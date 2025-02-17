Ситуация с медициной критическая: в оккупированном Мариуполе растет количество больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Из-за отсутствия детских инфекционных отделений больных детей вынуждены возить в Никольское или Донецк.
В оккупированном Мариуполе ухудшается противоэпидемическая ситуация, медицина находится на критически низком уровне, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Детали
По словам псевдомера Мариуполя олега моргуна, в оккупированном городе ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
В связи с этим, в городе 50-я школа закрыта на карантин. При этом, в городе критическая ситуация с медициной. Из-за отсутствия в городе детских инфекционных отделений, детей с ОРВИ и инфекционными заболеваниями возят в Никольское или Донецк.
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Мариупольцы уже неоднократно жаловались на недостаток педиатров и большие очереди. Однако, оккупанты не реагируют на проблему, сообщили в городском совете.
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