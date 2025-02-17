Ситуація із медициною критична: в окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на грип та ГРВІ
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі погіршується ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ. Через відсутність дитячих інфекційних відділень хворих дітей змушені возити до Нікольського або Донецька.
В окупованому Маріуполі погіршується протиепідемічна ситуація, медицина перебуває на критично низькому рівні, передає УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.
Деталі
За слів псевдомера Маріуполя олега моргуна, в окупованому місті погіршується ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ.
У звʼязку з цим, у місті 50-ту школу закрито на карантин. При цьому, у місті критична ситуація з медициною. Через відсутність у місті дитячих інфекційних відділень, дітей з ГРВІ та інфекційними захворюваннями возять до Нікольського або Донецька.
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