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05:23 • 25969 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125219 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184250 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148573 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139799 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117822 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108291 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103026 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143550 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134962 перегляди

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Ситуація із медициною критична: в окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

Ситуація із медициною критична: в окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 26892 перегляди

В окупованому Маріуполі погіршується ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ. Через відсутність дитячих інфекційних відділень хворих дітей змушені возити до Нікольського або Донецька.

В окупованому Маріуполі погіршується протиепідемічна ситуація, медицина перебуває на критично низькому рівні, передає УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.

Деталі

За слів псевдомера Маріуполя олега моргуна, в окупованому місті погіршується ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ. 

У звʼязку з цим, у місті 50-ту школу закрито на карантин. При цьому, у місті критична ситуація з медициною. Через відсутність у місті дитячих інфекційних відділень, дітей з ГРВІ та інфекційними захворюваннями возять до Нікольського або Донецька.

У Маріуполі росія вбила близько 20 тис. людей - Зеленський27.01.25, 19:42 • 29040 переглядiв

Маріупольці вже неодноразово скаржилися на нестачу педіатрів та великі черги. Проте, окупанти не реагують на проблему, повідомили у міській раді.

Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя під виглядом реконструкції16.02.25, 16:48 • 41626 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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