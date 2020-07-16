Ситуация вокруг собора Святой Софии: в Госдуме РФ назвали объекты, которые Турция "должна вернуть"

Депутат заявил, что к этим объектам относятся не только храмы, но и подворья, паломнические центры и гостиницы, которые “строились русскими и принадлежали дореволюционной России”. По его словам, речь может идти о как минимум семи храмах, принадлежавших РПЦ, и ситуация созрела для того, чтобы этот вопрос решили именно сейчас.

“Это касается не только Стамбула, но и таких популярных у наших туристов и паломников мест, как, например, Анталия, город Мира в Ликии, где проповедовал и погребен один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец. Причем светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов”, — отметил Гаврилов.

Для запуска процесса требуется “добрая воля” Эрдогана и его заявление о готовности передать России соответствующие объекты, считает парламентарий. По его мнению, такое решение было бы мудрым.

“Он не раз заявлял, что Турция с уважением относится к чувствам верующих из других мировых конфессий. Раз так, то сейчас, после смены статуса Святой Софии, шаг по передаче христианских объектов России наиболее логичен для турецкого лидера. Да и право собственности в исламе является священным”, — добавил собеседник издания.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого глава государства сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.