Ситуация на Харьковщине: враг в очередной раз обстрелял частное предприятие в Харькове, в Чугуевском районе погиб мужчина

Враг продолжает обстрелы Харьковской области, повреждая гражданскую инфраструктуру и убивая людей. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Вечером враг обстрелял частное предприятие в Слободском районе Харькова. Всего поражено 4 помещения и 2 автомобиля, обошлось без пострадавших.

Также артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов области: Казачья Лопань, Волчанск, Голубовка, Двуречная, Синьковка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Землянки, Потихоновое, Бологовка, Кисловка.

Ночью под вражеским обстрелом оказался Купянск. Горел частный дом, без пострадавших. Во время еще одного обстрела в Купянске повреждены частный дом и автомобиль. Травмирован 43-летний мужчина. Также в Купянске в результате серии обстрелов горел легковой автомобиль, были повреждены 2 частных дома и две хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В Волчанске во время обстрелов вчера днем и вечером повреждены частные домовладения, без пострадавших. Под вражеским артобстрелом также оказалось село Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждены два частных дома. Погиб 72-летний мужчина.

Добавим

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 24,47 га территории, уничтожили 373 взрывоопасных предмета.

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов