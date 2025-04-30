Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 30 апреля на фронте произошло 177 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня оккупанты нанесли 91 авиационный удар, применив 179 КАБ.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3186 дронов-камикадзе и осуществили почти шесть тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 35 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки. До этого времени незавершенными остаются 10 боестолкновений.

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На Северском направлении враг осуществляет штурм позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского. Бой продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра, один бой еще продолжается.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецка. В настоящее время идет один бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. До сих пор продолжается 12 боестолкновений. Авиационным ударам подверглись Русин Яр, Малиновка, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Кут, Ялта, Гродовка, Миролюбовка, Лысовка, Сухой Яр, Покровск.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 оккупантов, 194 из них – безвозвратно. Также уничтожено восемь боевых бронированных машин, три автомобиля, 23 мотоцикла, один танк, два пункта управления БпЛА, миномет. Повреждены две боевые бронированные машины, семь мотоциклов, четыре единицы автомобильной техники, один миномет и одно орудие противника - доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Одрадного, Шевченко и Богатыря. Наши защитники уже остановили 12 вражеских атак, продолжается четыре боестолкновения. Авиаударам подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

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На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 21 атаку российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 15 управляемых бомб, а также совершил 185 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

По данным Генштаба, 29 апреля украинские военные ликвидировали 1100 российских солдат. Также уничтожено 11 вражеских артиллерийских систем и другую технику.

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