Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
15:17 • 34220 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

30 апреля, 13:34 • 85797 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 115492 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 144147 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 236114 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 112456 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 244339 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 171948 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 118906 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 149341 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0.8м/с
47%
752 мм
Популярные новости

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 139613 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 29752 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 36525 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 104021 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 56368 просмотра
публикации

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 56390 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 104045 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 139635 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 236114 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 181029 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Павел

Петр Фиала

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Франция

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 26616 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 36547 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 29771 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 82478 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 131143 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

30 апреля на фронте произошло 177 боевых столкновений. россияне нанесли 91 авиаудар, применив 179 КАБ, и совершили почти 6000 обстрелов.

Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 30 апреля на фронте произошло 177 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня оккупанты нанесли 91 авиационный удар, применив 179 КАБ.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3186 дронов-камикадзе и осуществили почти шесть тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 35 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки. До этого времени незавершенными остаются 10 боестолкновений.

"Хотим видеть окончание войны": в ООН отреагировали на заявление путина о "перемирии" на три дня29.04.25, 13:24 • 2818 просмотров

На Северском направлении враг осуществляет штурм позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского. Бой продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра, один бой еще продолжается.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецка. В настоящее время идет один бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. До сих пор продолжается 12 боестолкновений. Авиационным ударам подверглись Русин Яр, Малиновка, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Кут, Ялта, Гродовка, Миролюбовка, Лысовка, Сухой Яр, Покровск.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 оккупантов, 194 из них – безвозвратно. Также уничтожено восемь боевых бронированных машин, три автомобиля, 23 мотоцикла, один танк, два пункта управления БпЛА, миномет. Повреждены две боевые бронированные машины, семь мотоциклов, четыре единицы автомобильной техники, один миномет и одно орудие противника

- доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Одрадного, Шевченко и Богатыря. Наши защитники уже остановили 12 вражеских атак, продолжается четыре боестолкновения. Авиаударам подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"29.04.25, 05:17 • 36484 просмотра

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 21 атаку российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 15 управляемых бомб, а также совершил 185 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

По данным Генштаба, 29 апреля украинские военные ликвидировали 1100 российских солдат. Также уничтожено 11 вражеских артиллерийских систем и другую технику.

США прекратят посредничество в вопросе войны в Украине, если не будет прогресса – Госдеп29.04.25, 23:04 • 6944 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$61.03
Bitcoin
$94,163.30
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,306.69
Ethereum
$1,787.08