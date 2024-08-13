Киев • УНН
Министры обороны Украины и Литвы встретились в Киеве для обсуждения ситуации на фронте и потребностей ВСУ. Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Коалиции по разминированию, возглавляемой Литвой.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел продуктивную встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в Киеве. Обсудили ситуацию на фронте и актуальные потребности Сил обороны Украины, передает УНН.
"Проинформировал литовского коллегу о текущей ситуации на фронте и обсудили актуальные потребности украинских Сил обороны. Отдельно отметил эффективное лидерство Литвы в Коалиции по разминированию, которая объединила значительное количество стран для поддержки нашей армии. Подписали с Лауринасом Кащюнасом соглашение о сотрудничестве в рамках Коалиции", - сообщил Умеров.
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Кроме того, глава Минобороны рассказал об опыте развертывания фортификационных сооружений на линии фронта. Комплексная система обороны - ключевой фактор сдерживания врага.
Также Умеров представил литовскому коллеге возможности нового цифрового приложения для военных Армия+.
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