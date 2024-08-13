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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

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Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

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Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

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Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

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Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

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Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

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Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

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"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
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"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

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ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
12 августа 2024, 15:36  •  108736 просмотра

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Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

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Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

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Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

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Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

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Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  166890 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  154661 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  178269 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  175759 просмотра
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