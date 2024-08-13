Министр обороны Литвы об операции ВСУ в курской области: "хороший ход и совершенно новая страница"

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что операция украинских военных в курской области рф - это хороший ход и совершенно новая страница. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Позвольте мне выразить уважение вашим действиям на севере, вашим маневрам на севере. Меня спрашивали литовские медиа, ожидаю ли я, что будут пройдены какие-то красные линии, или что-то такое, но сейчас я не слышу этого. Это очень хорошо, это хороший знак. И следующим хорошим знаком было бы разрешение на использование средств дальнего поражения, чтобы глубже поражать цели на вражеской территории и мы лоббируем это. Я уверен, что мы должны это делать - сказал Кащюнас Зеленскому.

Он отметил, что будет обсуждение, как Литве это лучше делать.

Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск и я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются. Потому, что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы называем - это даже демилитаризация калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям - отметил Кащюнас.

Он заявил, что Украина подняла моральный дух не только своему обществу, но и литовскому.

Поэтому мне кажется, что вы подняли мораль не только вашему народу, вашим Вооруженным силам, а также нашему обществу также, потому что теперь люди думают, каким образом можно еще больше поддержать вас, ведь вы показали, что вы можете достигать очень важных вещей и это действительно хороший ход и это совершенно новая страница - сказал Кащюнас.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Они обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные потребности Украины.