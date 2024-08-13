Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК
Киев • УНН
Президент Украины встретился с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Они обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные потребности Украины.
Президент Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Они обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные потребности Украины, передает УНН.
"Провел встречу с министром национальной обороны Литвы. Ключевые темы нашего разговора - развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные потребности Украины", - написал Зеленский.
Зеленский выразил благодарность Литве за поддержку с первых дней полномасштабного российского вторжения.
"И надеемся, что вы будете с нами до ее завершения и нашей победы. Для нас это очень важно", - отметил Зеленский.
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