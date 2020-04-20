Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики не совершили ни одного выстрела

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе не проявляли активности. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По имеющейся по состоянию на 12:00 информации, сегодня, 20 апреля, с начала текущих суток российско-оккупационные войска вооруженной активности на линии боевого столкновения не проявляли", - сказал Гуцуляк.

По его словам, защитники Украины неуклонно соблюдают режим тишины, контролируют обстановку и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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