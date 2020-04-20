ООС: на Великдень бойовики шість разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.