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Наєв привітав українських бійців з Великоднем

Наєв привітав українських бійців з Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Командувач об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українських військових зі святом Великодня. Вітання оприлюднене на сторінці Командування ООС у Facebook, передає УНН.

"Шановні бойові побратими! Від імені командування Об’єднаних сил збройних сил України щиро вітаю вас зі святом Христового Воскресіння! Нехай Великдень наповнить ваші домівки і душі міцним козацьким здоров’ям, благополуччям, світлою радістю, добробутом", - написав Наєв.

Генерал-лейтенант побажав військовим "мирного неба над головою, смачної паски, Божої ласки, стійкості духу та незламності у цей непростий час життєвих випробувань".

"Переконаний, що разом ми гідно здолаємо усі негаразди — з Богом і Україною в серці. Христос Воскрес!", - додав він.

Нагадаємо, християни східного обряду відзначають у неділю, 19 квітня, головне релігійне свято року — Великдень.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Великоднем.

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