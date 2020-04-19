Наев поздравил украинских бойцов с Пасхой

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42350 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86126 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102989 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129118 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129437 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173326 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121959 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158345 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Наев поздравил украинских бойцов с Пасхой

Наев поздравил украинских бойцов с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 35323 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских военных с праздником Пасхи. Поздравление обнародовано на странице Командование ООС в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые боевые побратимы! От имени командования Объединенных сил вооруженных сил Украины искренне поздравляю вас с праздником Христова Воскресения! Пусть Пасха наполнит ваши дома и души крепким казацким здоровьем, благополучием, светлой радостью, благосостоянием", - написал Наев.

Генерал-лейтенант пожелал военным "мирного неба над головой, вкусной пасхи, Божьей милости, стойкости духа и несокрушимости в это непростое время жизненных испытаний".

"Убежден, что вместе мы достойно преодолеем все невзгоды - с Богом и Украиной в сердце. Христос Воскрес!", - добавил он.

Напомним, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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