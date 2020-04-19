Шмигаль привітав українців з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Великоднем. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Глави уряду у Facebook.
"Христос воскрес! Воістину воскрес! Так ми, українці, вже сотні років вітаємось один з одним в цей світлий день Воскресіння Христового. Так ми вітаємося і сьогодні", з такими словами звернувся Шмигаль до співвітчизників.
Прем'єр-міністр запевнив, що Україна подолає всі виклики, які перед нею стоять.
"Пандемія залишила нас вдома, проте точно не позбавила свята Великодня. Я вірю у те, що Україна подолає всі виклики, які стоять зараз перед нами".
Шмигаль подякував медикам за їхню титанічну працю під час боротьби з епідемією коронавірусу, пожежника і рятувальникам за те, що завжди приходять нам на допомогу, військовим за оборону країни і вчителям за те, що швидко адаптувалися до нових умов викладання.
Нагадаємо, християни східного обряду сьогодні святкують Великдень. У церквах України відбулися Великодні богослужіння (онлайн-трансляція). Цьогоріч богослужіння відбуваються за відсутності вірян через карантинні заходи проти епідемії коронавірусу. Літургію можна було дивитися на деяких телеканалах і в інтернеті.