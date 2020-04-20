ООС: на Пасху боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Украинские защитники, знакомы с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную активность.
Подавляющее большинство нарушений режима "Тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Здесь из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи поселка Пески. Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям Объединенных сил рядом с городом Марьинка.
У Широкино, что на Приазовье, российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.
По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.
С начала 20 апреля российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, Наев поздравил украинских бойцов с Пасхой.