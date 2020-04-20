Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики не здійснили жодного пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Від початку поточної доби російські окупаційні війська на Донбасі не проявляли активності. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За наявною станом на 12:00 інформацією, сьогодні, 20 квітня, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, захисники України неухильно дотримуються режиму тиші, контролюють обстановку та перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, на Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.