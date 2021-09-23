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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125304 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 140772 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118651 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116407 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148464 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123409 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на Донбассе: интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась

Киев  •  УНН

 • 15983 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. С начала суток на Донбассе боевики раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Цитата

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась. В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщение.

Детали

Потерь среди украинских защитников нет. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Дополнение

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла, ранено двух военных.

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