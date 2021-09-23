Ситуация на Донбассе: интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. С начала суток на Донбассе боевики раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
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"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась. В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщение.
Детали
Потерь среди украинских защитников нет. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Дополнение
За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла, ранено двух военных.