Ситуація на Донбасі: інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилась
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Від початку доби на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.
Цитата
“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилась. У напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, — йдеться в повідомлення.
Деталі
Втрат серед українських захисників немає. Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Доповнення
Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла, поранено двоє військових.