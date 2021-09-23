Ситуація на Донбасі: інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилась

Цитата

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилась. У напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, — йдеться в повідомлення.

Деталі

Втрат серед українських захисників немає. Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Доповнення

Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла, поранено двоє військових.