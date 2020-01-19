Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз нарушили тишину

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: пять раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и с станковых противотанковых гранатометов - 4 выстрела; рядом с Новоалександровка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.