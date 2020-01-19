Ситуація на Донбасі: бойовики вісім разів порушили тишу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Бойовики упродовж доби 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі - обстрілювали позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, усі ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: п'ять разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та з станкових протитанкових гранатометів – 4 постріли; поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.
"Сьогодні, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,18 січня внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.